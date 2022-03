Decorar con flores y plantas de interior es una de las tendencias más naturales y agradables que puedes incorporar a tu hogar. Hay quienes prefieren solo las plantas con hojas verdes para colocar en diferentes estancias de la casa o aquellos que elijen una planta u otra en función del olor que desprenden. Pues bien, hoy vamos a hablarte de una planta elegida por muchos por sus preciosas flores azules. Además, tiene un nombre muy poético. Se trata de la planta No me olvides. Sí, con este nombre tan peculiar seguro que te acuerdas de regarla y darle los pocos cuidados que necesita para lucir radiante en cualquier esquina. Vamos a contarte cómo cultivar una planta No me olvides (Myosotis sylvatica) en casa y los cuidados que necesita para desarrollarse plenamente.