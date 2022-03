El lavavajillas es un excelente aliado en tu cocina. La limpieza de platos, vasos, cubiertos, tuppers se hace mucho más llevadera si los puedes meter en este electrodoméstico. Pero quizá lo tienes un poco desaprovechado, es decir, podrías sacarle mucho más partido si conocieras todo lo que se puede lavar en su interior.

Aquí tenemos una lista de siete cosas que puedes meter en el lavavajillas y que te sorprenderán.

Estropajos y cepillos de cocina

Se nos ocurren pocas cosas que puedan tener más suciedad y bacterias que los estropajos y cepillos de la cocina. A pesar de que los uses para limpiar siempre pueden quedar restos de comida acumulada. Puedes meterlos en el lavavajillas junto a tus platos.

Accesorios del baño

Hay multitud de utensilios del baño que puedes meter en el lavavajillas: el vaso donde pones los cepillos de dientes, el vaso con el que te enjuagas los dientes, el dispensador del jabón de manos, las alfombrillas de goma para la bañera, las esponjas, los cepillos del pelo, los cepillos de dientes y las brochas de maquillaje. Eso sí ten en cuenta que ninguno de ellos tenga cerdas naturales o partes de madera, ya que las altas temperaturas podrían estropearlos.

Filtros de la campana extractora

Limpiar los filtros de la campana extractora es algo muy tedioso. Hay que quitarlos, dejarlos a remojo, frotar bien, aclararlos… Mételos en el lavavajillas y problema resuelto. Si usas un programa de mayor temperatura obtendrás mejores resultados.

Juguetes de plástico

¿Cuántos juguetes de plástico pueden tener los niños? Si tienes que ponerte a limpiar uno a uno perderás muchísimo tiempo. Te proponemos una solución mejor: meterlos en el lavavajillas, más desinfectados, imposible. Eso sí, es mejor usar un ciclo corto y que el agua no esté muy caliente. Para piezas pequeñas puedes usar una de esas bolsitas para prendas delicadas de la lavadora.

Juguetes de mascotas y comederos y bebederos

Si limpiamos los juguetes de nuestros hijos en el lavavajillas, ¿por qué no los de nuestras mascotas? Si son de plástico puedes lavarlos en este electrodoméstico, además de los comedores y bebederos de este material. Quedarán relucientes.

Accesorios de la nevera

Todos aquellos cajones o estantes que puedes sacar de la nevera puedes meterlos en el lavavajillas.

Gorras

Si usas gorra sabes que es un accesorio que se ensucia con relativa facilidad: sudor, manchas (alguna cagada de paloma…), la grasa del cabello… Si buscas una alternativa para desinfectarlas tienes que saber que pueden meterse en el lavavajillas. Utiliza el cesto superior e intenta que quede fijada para que no se mueva durante el lavado. No uses un programa con agua muy caliente.