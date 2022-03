El lavavajillas es uno de los electrodomésticos que más usamos en nuestro hogar. No sólo para lavar el menaje de cocina si no para otras muchas cosas que tienes en tu casa y que no sabías que podías lavar. En este artículo te contábamos que también puedes meter en el lavavajillas los estropajos y cepillos de cocina, accesorios del baño y de la cocina o los juguetes de plástico, pero ahora queremos hablarte de otros artículos que no deberías lavar allí.

Debido a las altas temperaturas que alcanza este electrodoméstico hay muchas cosas que si las metes en su interior las puedes deteriorar o acortar su vida útil. Así lo explica la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en su página web que también nos recomienda que con el menaje de cocina y las vajillas estemos atentos a la indicaciones de "apto para lavavajillas" o "dishwasher safe" para preservarlos mejor. A continuación te contamos qué artículos no debes meter en el lavavajillas. Objetos y copas delicados Las copas de cristal son de los elementos con los que más cuidado debemos llevar ya que el cristal pierde transparencia y brillo con los lavados. Así si son objetos delicados, son de porcelana o están pintados a mano es mejor lavarlos a mano para preservarlos y para evitar que se den algún golpe. Si aún así decides meterlos usa un programa de temperatura baja y asegúrate de colocarlos bien para que no se muevan durante el lavado. Cuchillos con mango de madera Los cuchillos que tienen mango de madera o de acero templado no deben meterse en el lavavajillas ya que los detergentes que se usan son agresivos con el acero y pueden aparecer los típicos puntos de óxido. Lo mismo ocurre con la madera, que al mojarse durante tanto tiempo se hinchará y se puede abrir. Utensilios de madera de la cocina Por el mismo motivo anterior, los utensilios de cocina de madera y las tablas de cortar no deben meterse en el lavavajillas porque la humedad los estropea. Sartenes y ollas antiadherentes El recubrimiento antiadherente de teflón es mejor lavarlo a mano ya que esta capa puede agrietarse por el calor y al final se te pegará la comida. Mira bien las indicaciones del fabricante. Tapas de las ollas a presión El riesgo que corren estas tapas es que queden restos en los conductos de la válvula y acaben obstruyéndose. Además la goma puede perder su elasticidad. Objetos de hierro Cuencos, ollas, sartenes o teteras de hierro pueden perder su adherencia. Menaje de cobre y de aluminio sin esmaltar Las altas temperaturas y las sustancias abrasivas del detergente pueden hacer que los artículos que están confeccionados con aluminio sin esmaltar o de cobre pierdan su color o le aparezcan manchas. Frascos con etiquetas de papel En este caso no es tanto porque no sean aptos para el lavavajillas si no porque el papel que se desprende de estos frascos pueden atascar el desagüe del electrodoméstico y estropearlo. Platos y vasos de plástico o con dibujos impresos Asegúrate de que el fabricante indica que se pueden meter en el lavavajillas ya que si no se deformarán y estropearán.