Si tienes microondas en casa bien sabes que es uno de los electrodoméstico que más utilizas pero también sabes que no lo limpias con mucha frecuencia. Quizá le pasas un trapo por fuera si ves alguna mancha y poco más. Pues si no lo haces porque te parece una tarea tediosa o que te llevará mucho tiempo vamos a quitarte esa idea de la cabeza. El microondas acumula mucha suciedad en su parte interior porque calentamos alimentos en su interior y muchas veces no tenemos la precaución para taparlo.