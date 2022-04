Las flores son tan bonitas como efímeras. Si te gusta tener plantas de interior y flores en casa seguramente te gustaría que siempre estuvieran florecidas. Si embargo, las flores suelen tener un ciclo de vida corto. Si quieres guardar para siempre una flor que te encanta o un ramo de flores que te han regalado para una ocasión especial vamos a enseñarte cómo secar una flor de forma sencilla y rápida.

Cómo secar una flor en tres sencillos pasos

Con estos tres sencillos pasos pronto aprenderás cómo secar una flor en casa y seguir disfrutan do durante mucho tiempo de su aroma. La técnica vale para cualquier flor y también para los ramos de flores

Deja que la flor se seque un poco

El primer paso es dejar que la flor o el ramo de flores que quieres disecar se seque un poco por sí mismo. Si es un ramo y lo tienes en un jarrón con agua a la semana ya comenzará a mostrarse marchito. Cuando las flores comiencen a estar secas sácalas del jarrón y seca bien todo el agua que puedan tener en los tallos.

Cuelga boca abajo la flor en un lugar oscuro

El siguiente paso para secar la flor es colocarla boca abajo en un lugar oscuro. Una de las formas más sencillas de hacerlo es utilizar una percha de la ropa y unas pinzas para tender la flor de esa percha. Después cuelga la percha en la zona más oscura del armario y con cuidado de que no se choque con la ropa para que no se dañe. Intenta mantener el armario bien ventilado para que no se forme moho en la flor pero al mismo tiempo mantén la flor protegida y resguardada del sol.

Rocía la flor con laca del pelo

Cuando la flor lleve unos días colgada boca abajo en el armario es el momento de aplicar sobre ella laca del pelo. De esta forma se preservará mejor su forma actual y los pétalos no se desprenderán. Una vez puesta la laca vuelve a guardar la flor en el armario durante unos días más, hasta que observes que está totalmente seca.

Cuando esté lista sácala del armario y colócala en el lugar que hayas elegido para que tu flor perdure siempre en casa.

Las mejores flores para secar

Prácticamente puedes secar cualquier flor. Las más comunes suelen ser las rosas por su característico aroma pero el abanico es muy amplio al igual que lo es la forma de guardarlas una vez secas. Volviendo al caso de las rosas, sus pétalos secos también pueden utilizarse como ambientador natural en un centro de mesa o en un botecito en el cuarto de baño.