Ya estamos en plena primavera y los parques y jardines lucen preciosos llenos de flores. Lo mismo ocurre con muchas terrazas y balcones particulares. Y es que estamos sin duda en la mejor época del año para poner en práctica nuestros conocimientos de jardinería ( o adquirirlos si no los tenemos aún) y conseguir que nuestro hogar se llene de las flores más bonitas de la primavera. Vamos a darte algunas ideas de plantas con flores ideales para tener en macetas y que durante estos meses llenarán tu casa de un aroma fresco y natural.

Orquídeas, las plantas silvestres más bonitas que también puedes cultivar en casa

Las orquídeas son una de las flores más bonitas y exóticas que puedes tener en casa esta primavera. Algunas nacen libremente y lucen preciosas en su hábitat sin necesidad de cuidado humano. Sin embargo, otras variedades de estas plantas también pueden cultivarse en casa y darán como resultado unas delicadas y fragantes flores que darán a tu hogar un toque fresco y natural.

Para que las orquídeas crezcan convenientemente debes colocarlas en un rincón bien iluminado de tu casa pero donde el sol no las alcance de forma directa. También es importante que el lugar no tenga corrientes de aire, ya que estas podrían dañar sus preciosas y delicadas flores.

Estas plantas tropicales necesitan mucha humedad por lo que debes cuidar de que el sustrato siempre esté húmedo. También puedes pulverizar con agua sus hojas y flores para mantener la humedad. Eso sí, debes tener cuidado de que las raíces no tengas un exceso de agua, ya que podrían pudrirse.

La planta No me olvides

La planta No me olvides es sin duda una de las más románticas que puedes tener en casa. Y no solo pro su poético nombre. Esta planta florece en primavera y ofrece unas preciosas flores azules en ramilletes. Además, no requiere de muchos cuidados y puedes cultivarla en una maceta o en el jardín.

Solo tienes que colocarla en una zona de semisombra y regarla una vez a la semana o dos si el ambiente es muy seco. Controla siempre que las raíces no se encharquen y tendrás planta para varios años.

Lirios del valle

Los lirios del valle son una preciosa planta que ofrece una de las flores más bonitas que puedes tener en tu hogar. Tienen forma de campanilla, son blancas y crecen en ramilletes. Además, son muy fragantes y llenarán tu casa de un agradable aroma fresco y natural

Los lirios del valle pueden cultivarse en una maceta y debes colocarla en una zona bien aireada de la casa.

A pesar de tu frágil apariencia, esta planta es bastante resistente y no requiere muchos cuidados. Eso sí, debes tener en cuenta que estas florecillas necesitan tener siempre humedad en el sustrato pero no debe estar encharcado.