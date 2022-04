La tecnología está presente en todos los aspectos de nuestra vida. La jardinería no podía ser menos. Si alguna vez has visto alguna flor que te ha encantado o una planta que quedaría genial en tu casa pero desconoces su nombre, no te preocupes. Las nuevas tecnologías también pueden ayudarte con eso. Si tu también estás buscando una aplicación para saber qué planta es la que tienes delante a continuación te vamos a hablar de algunas de las más utilizadas y recomendadas.