No me olvides (Myosotis sylvatica) es sin duda una de las plantas más románticas que puedes tener en casa. No solo por su nombre, también por sus preciosas flores azules que nacen en ramilletes y que alcanzar su máxima expresión durante los meses de primavera. Además, se trata de una planta bastante resistente y que no requiere de muchos cuidados por lo que con unos senillos pasos lucirá preciosa en cualquier rincón de tu hogar. Vamos a contarte todo lo que necesitas saber sobre la planta no me olvides y sus cuidados.