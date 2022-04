Si te gustan las plantas de interior y las flores naturales pero no tienes tiempo para cuidarlas, no te preocupes. Hoy vamos a hablarte de las flores preservadas. Se trata de plantas naturales que tras ser cortadas reciben un tratamiento de preservación. Este tratamiento consiste en sustituir el agua y la savia de las plantas por un líquido preservante que logra mantener el aspecto fresco de las flores durante varios meses e incluso años. Eso sí, no debemos confundirlas con flores secas, ya que no lo son.