Si pensabas que ya lo habías visto todo en Lidl, no, no lo has visto todo. El supermercado alemán vende productos de alimentación, de parafarmacia, artículos de cocina y decoración, para el jardín, plantas, material para realizar, manualidades, muebles y electrodomésticos. ¿Le queda algo por vender? Pues sí, toldos y en su web ya los puedes comprar.

En esta ocasión lo que más se está buscando en la web de Lidl es un toldo un tanto particular, ya que no responde a las características clásicas que todos tenemos en mente: un toldo para instalar encima de una ventana o balcón y protegernos del sol. Ojo, que también los vende, pero no te hablamos de ese, te hablamos de un toldo que puede protegerte del viento pero también de miradas indiscretas. Se trata de una original estructura cuya principal característica es que no va anclada por encima de tu cabeza si no que va a ras de suelo. Esta es una de sus ventajas, puedes estar tomando el sol tranquilamente en tu terraza y no quieres que pase nadie y te vea, pues aquí tienes una solución perfecta. La mesa de Lidl que triunfa porque cabe en cualquier rincón Toldos de Lidl Este toldo lateral es extensible y tiene unas medidas de 200 x 350 centímetros. Es ideal también para protegerte del viento, si quieres tomar el sol o comer tranquilamente sin que nada te moleste. Puedes instalarlo en el jardín, el balcón o en una terraza. Se ancla a la pared y tiene un poste resistente y un práctico mecanismo de auto cierre que hace que se repliegue cuando ya no lo estés utilizando. El tejido es de alta calidad y repele la suciedad y resiste perfectamente a la intemperie y los rayos UV. Está disponible sólo para comprarlo a través de la web de Lidl y su precio es de 84,99 euros. Te puede interesar: Decoración Tres cosas que puedes comprar en Lidl más baratas que en Ikea Decoración La cómoda barata de Lidl que podrás colocar en cualquier sitio Decoración Las nuevas cómodas de Lidl que te enamorarán por su precio y color En la web de Lidl también puedes hacerte con un toldo igual pero con unas medidas de 160 x 300 cm. En la actualidad pone que está agotado pero que pronto volverá a estar disponible. Otra opción que tienes disponible es un toldo similar pero de doble cara que te ofrecerá protección por dos lados. Esta estructura también se diferencia de la anterior porque su montaje en el suelo, de forma independiente a la pared. Está compuesto de dos toldos, cada uno con unos tres metros de extensión, aproximadamente y por una estructura resistente con carcasa doble y dos postes de sujeción. Su precio en la web de Lidl es de 114 euros.