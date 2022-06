Durante el confinamiento, y sobre todo durante los primeros meses, surgieron muchas dudas acerca de cómo limpiar y desinfectar nuestra casa. No sabíamos si los objetos que entraban y salían de ella debían ser tratados con algún tipo de producto especial para impedir que el coronavirus entrara en nuestro hogar y contagiarnos a toda la familia.

En esos meses salieron a la venta multitud de productos del hogar para este fin. Uno de ellos fue el 70% alcohol de limpieza de Mercadona. Un spray desinfectante para casa que, ahora, se ha vuelto a poner de moda y está siendo muy buscado en la cadena de supermercados valenciana.

La gente vuelve a comprarlo y a interesarse por él y podría tener que ver con que nuestro país está entrando en la sexta ola de contagios por el coronavirus. Todos intentamos mantener nuestra casa lo más limpia posible y libre de bacterias y con este tipo de productos podemos conseguirlo.

Este alcohol sirve para limpiar las suelas de los zapatos, llaves, pomos de puertas, teléfonos móviles, bolsas, productos de la compra, en la cocina, en las bicis y coches o en las prendas textiles. Eso sí, no se debe usar en maderas sin barnizar, ciertos plásticos, pieles, polipiel, cuero o superficies delicadas.

Así, teniendo en cuenta estas excepciones, podemos usarlo para la limpieza general de nuestra casa, incluyéndose en nuestros productos de limpieza, ya que además cuenta con un agradable olor perfumado.

Cómo usar el alcohol de limpieza de Mercadona

Con este tipo de productos siempre hay que llevar un especial cuidado, ya que no es apto para uso cutáneo. Es decir, no se puede usar en humanos ni en animales, por lo que es muy importante saber aplicarlo correctamente.

En primer lugar lo que hay que saber es que hay que agitar muy bien el envase antes de usarlo para que sus componentes se mezclen de forma adecuada. A continuación hay que pulverizar durante 5 segundos la superficie que queramos limpiar y con el bote en posición vertical. A continuación puedes frotar la superficie que vayas a limpiar con un papel multiusos o con una bayeta de microfibra, pero ten en cuenta que no necesita aclarado. Como siempre apuntamos en estos casos, si vas a usarlo sobre un tejido te recomendamos que realices una pequeña prueba en una zona pequeña y no visible para comprobar que es apto y no lo daña.