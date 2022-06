Estás muy equivocado si piensas que tener una piscina en casa es muy caro o que no está al alcance de (casi) todos los bolsillos. Lo cierto es que sólo necesitas algo de espacio y menos de 100 euros para poder tener un sitio con el que refrescarte tú y tu familia.

Si bien es cierto que tener una piscina enterrada es algo muy caro, tanto de construir como de mantener, y que no todo el mundo vive en una urbanización con piscina comunitaria, también tenemos que decirte que refrescarte en tu terraza con una piscina tubular no es difícil si tienes el espacio adecuado. Y con adecuado nos referimos a que no todos los espacios están habilitados para instalar una piscina hinchable, así que infórmate bien antes de montar una en tu hogar, tanto sobre el espacio donde irá como a través de las recomendaciones del fabricante.

Si lo tienes claro y quieres hacerte con una piscina desmontable para tu casa, tienes unas opciones muy baratas en Carrefour.

Piscinas baratas en Carrefour

La más económica de las piscinas tubulares que hemos encontrado en su web es la Bestway rectangular con unas medidas de 221 centímetros de largo, por 150 de ancho por 43 de alto. Tiene una capacidad para 1.200 litros de agua y es resistente a los rayos UV y al cloro. Cuenta con una válvula de drenaje y parche de reparación, lo que la hace ideal para que se bañen los más pequeños de la casa. Su precio es de 75 euros.

Si por el espacio del que dispones en casa para tí es más adecuado una piscina redonda por poco más (78,50 euros) tienes una de 244 centímetros de diámetro y 51 de alto con capacidad para 2.200 litros. También cuenta con tapón con conexión a la manguera del jardín y tiene lona triple capa de PVC-poliéster que la hace muy resistente. Por fuera es azul y por dentro la pared simula al gresite.

Por último tienes otra piscina rectangular de la línea Small Frame un poco más grande que la anterior (260 cm de largo, 160 de ancho y 65 de alto) con más capacidad (2.282 litros). No incluye depuradora pero sí las conexiones para adaptarlas, cuenta con una lona tripaca con tecnología Super-Tough y tapón para conectarla a la manguera y poder vaciarla de forma fácil. Su precio es 80,46 euros.