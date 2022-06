Llega el calor, no tienes aire acondicionado y no quieres o no puedes instalarlo y no te gustan los ventiladores. Llegados a este punto si quieres estar fresco este verano parece que o te abanicas o puedes optar por un aire acondicionado portátil. Se trata de un aparato muy similar a una estufa pero para enfriar una habitación. Precisamente esta es una de sus principales características: que lo puedes trasladar de una habitación a otra, siempre que cuente con una ventana en la que puedas instalar el tubo que expulsa el aire caliente al exterior.