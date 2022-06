Los sistemas de aire acondicionado y climatización siempre tienen sus ventajas y/o inconvenientes. Ahora que el calor está presente en nuestro hogar buscamos soluciones para refrescar el ambiente y no dejarnos una fortuna en la instalación.

Puedes optar por instalar un ventilador de techo, con o sin aspas, comprar un ventilador de pie, un ventilador nebulizador o un aparato de aire acondicionado. Si este último es tu opción elegida pero no quieres instalar una máquina tipo split puedes hacerte con uno portátil.

¿Ventajas? Enfría estancias de un tamaño medio y puedes trasladarlo donde consideres y cuando ya no lo necesites guardarlo. ¿Inconvenientes? Incorpora un tubo que debe tener salida al exterior por una ventana para que pueda expulsar el aire caliente. ¿Solución? Un aire acondicionado portátil sin tubo al exterior.

Las ventajas de estos aparatos es que no necesitan instalación, son mucho más económicos que los aparatos más grandes y suelen tener buena eficiencia energética. En cuanto a los inconvenientes debes saber que no tienen tanta potencia como los splits, por lo que no están indicados para refrigerar grandes estancias y, si funcionan con agua, debes estar pendiente de recargar el depósito.

Aire acondicionado portátil sin tubo baratos

Si esta última opción es la más adecuada para tu hogar, en Leroy Merlín tienes varios modelos económicos que pueden ofrecerte buenos resultados. Se trata de climatizadores evaporativos portátiles y el más económico cuesta 35,99 euros. El modelo Taurus Snowfield mini es pequeño (mide 16x16x18 centímetros y pesa sólo 780 gramos) y tiene un depósito con 0,32 litros. Refresca, ventila y humidifica el ambiente y tiene siete luces de colores para ofrecer un ambiente más acogedor. Se conecta también por cable USB por lo que está pensado para oficinas o escritorios.

Si buscas un modelo que no sea de sobremesa, el más económico es el Jocca 1456. Tiene una pequeña bomba de agua y un ventilador y tiene tres velocidades. El depósito de agua tiene capacidad para cuatro litros e incluye dos bloques de hielo para que se enfríen más rápido. Tiene unas dimensiones de 25,5x22,5x57,5 centímetros, cuatro ruedas para transportarlo y cuesta 49,95 euros.

El otro modelo más económico es el Jocca 2228 también con tres velocidades. Tiene cuatro ruedas y una potencia de 80 watios. El depósito tiene capacidad para 3,5 litros y unas medidas de 57x25x27,5 centímetros y cuesta 59,95 euros.