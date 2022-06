Tener una buena batería de cocina es imprescindible en tu casa. Unas buenas sartenes y ollas antiadherentes harán que tus platos no se arruinen por una mala cocción o porque se queda pegada la comida.

Pero no sólo para tu casa si no también si necesitas un juego extra para, por ejemplo, si te vas de camping o a hacer un viaje con autocaravana. Ahí quizá necesites unas sartenes o cazos de menores dimensiones que te sean más fáciles de transportar, no pesen tanto y ocupen menos espacio.

Para aquellos que estén buscando este tipo de utensilios el catálogo de Lidl de esta semana tiene una oferta que está arrasando. Tres utensilios en formato mini a un precio realmente barato. Las tres son de la marca Ernesto y tienen revestimiento antiadherente Teflon Dupont y acero inoxidable.

Puedes elegir entre una mini sartén de unos 20 centímetros de diámetro, un mini wok (18 cm) o una mini olla (15 cm) y todos cuestan 4,99 euros. Te resultarán ideales para preparar cualquier plato cuando estés en la montaña o de camping y podrás guardarlos fácilmente. En estos momentos estos tres productos están agotados en la web pero a partir de este jueves, 2 de junio, están disponibles en los establecimientos de Lidl.

Lidl batidora de vaso

El catálogo de esta semana está especialmente dedicado a los artículos de cocina, por lo que hemos encontrado varios productos que están realmente bien de precio y que pueden ser de mucha utilidad.

Por ejemplo, ahora que llega el verano parece que apetecen más los zumos de frutas bien fresquitos para llevar a la playa o a la piscina. Para los más pequeños de la casa pueden ser el complemento ideal para las meriendas: les alimenta y son muy sanos. Para prepararlos puedes comprar una batidora de frutas de 250 watios que Lidl tiene disponible en negro y verde.

Puedes usarla para preparar batidos con yogur, helado o hielo picado gracias a su cuchilla de acero inoxidable. Es muy fácil de usar gracias a un mando giratorio y cuenta con dos prácticos vasos, uno grande para preparar el batido y que puedes llevarte a cualquier sitio y otro más pequeño si no quieres llevarte todo el jugo. Además, por si te hacen falta ideas, incluye un práctico recetario para que saques el máximo provecho a las frutas y verduras que tienes en casa. Su precio es de 24,99 euros.