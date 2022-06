Las hormigas, esos molestos insectos que te encuentras a veces por casa y no sabes ni cómo han entrado ni cómo acabar con ellas. Ya te contamos cómo hacer una trampa para hormigas en casa y algunos trucos y remedios caseros para acabar con ellas (incluso con las voladoras). Pero si no ha sido suficiente tendrás que ir a la raíz del problema, y no nos referimos al hormiguero.

¿Qué estás haciendo mal? Lo primero que tienes que saber es que a las hormigas les encanta tu comida. Sí, tu comida. Se alimentan de muchas cosas de las que comemos por lo que la principal clave aquí es la higiene. Vuelve la oruga procesionaria: ¿Qué hacer si le pica a tu perro? No debes dejar restos de comida fuera de la nevera, en las encimeras, en los armarios, ni en ningún sitio. Esas miguitas de pan que se te caen cuando preparas el bocadillo pueden ser el alimento perfecto para que las hormigas acudan a tu cocina. Así que debes limpiar enseguida la comida o la bebida que se te cae al suelo, evita dejar los platos sucios en el fregadero y limpiar los tarros de comida que tengas pegajosos. Remedios caseros para acabar con las hormigas voladoras en casa También te recomendamos que guardes los alimentos en la nevera, en botes herméticos en tu despensa y que, por supuesto, mantengas tu casa bien limpia. Sobre todo el suelo de la cocina, que debes barrer y fregar periódicamente. Más trucos para acabar con las hormigas Otra cosa que puede que hagas mal es no bajar la basura muy a menudo. Si te da pereza sacarla por la noche y piensas: “¡ya lo haré mañana!”, corres el riesgo de que las hormigas huelan los restos de comida y decidan ir a buscarla. Además no debes olvidarte de mantener bien limpio el cubo donde tiras tus desperdicios. Por último, no te olvides de la comida de tus mascotas. Sería recomendable guardarla también en botes herméticos y recoger el plato o el recipiente en el que le pones el alimento para que no atraiga a las hormigas.