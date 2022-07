Llegan los meses de calor y buscamos todas las formas posibles de refrescarnos. Podemos ir a la playa, a la piscina o quedarnos en casa e intentar estar frescos con un aire acondicionado o un ventilador.

El problema puede venir cuando sales de casa y el calor empieza a hacerte mella. Vas al parque con tus hijos, a hacer unos recados o a dar un paseo y las altas temperaturas te lo ponen muy difícil. ¿Te gustaría tener tu propio aire acondicionado portátil para ir por la calle? Pues es posible con un ventilador de cuello.

Si nunca habías oído hablar de estos aparatos quizá los hayas visto y no te has dado cuenta porque son muy similares a unos cascos para oír música. Se trata de una estructura semicircular que en sus extremos tiene dos ventiladores redondos (hay algunos modelos que no tienen este círculo, el aire sale por toda la estructura que se cuelga del cuello). Esto te proporciona aire frío directamente a tu cuello y cara.

Ventiladores de cuello en Carrefour

En Carrefour tienes varios de estos ventiladores de cuello de diferentes precios. El más económico es un ventilador de cuello colgante. En la web explican que es ligero y que gracias a su estructura reforzada no hace daño al llevarlo colgado. Tiene una batería recargable y un cable de carga mediante USB. Dependiendo de la velocidad seleccionada la batería puede durar entre 4 y 12 horas.

Cuenta con tres velocidades ajustables y rotación de 360 grados. Con un sólo botón se controla el encendido y apagado y la velocidad del viento. Estas características lo hacen ideal para hacer deporte al aire libre, llevarlo a la oficina, al gimnasio o a la playa y la piscina. Este ventilador Klack está diponible en color negro, azul, blanco y rosa y cuesta 10.95 euros.

Por el mismo precio también tienes otro ventilador de cuello con una característica más: tiene aromaterapia. La zona redonda donde van los dos pequeños ventiladores incorporan unas esponjas extraíbles en las que puedes añadir la fragancia que más te guste para que el aire tenga un olor especial.

Este ventilador es de color negro y la batería de litio tiene una potencia de 2000 mAh y tiene tres velocidades. Los ventiladores tienen luces de diferentes colores que pueden ajustarse según las preferencias de cada uno. También se recarga mediante USB y se le puede ajustar la dirección del viento 360 grados.