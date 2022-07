Si has decidido refrescar tu casa con un ventilador de techo es que sabes de sus múltiples ventajas. Además de que consumen menos electricidad que el aire acondicionado, no proporcionan un frío tan “drástico” como los anteriores, así que puedes dormir por la noche con tu ventilador de techo conectado, que no te levantarás malo de la garganta.

Casi todos los modelos incorporan la función de que las aspas mueven el aire hacia arriba y hacia abajo por lo que les sacarás partido tanto en verano como en invierno. Si las aspas son un problema para ti, bien porque no te fías de lo seguras que puedan ser o porque estéticamente no te convencen, tienes otra opción: un ventilador de techo sin aspas. Estos modelos son bastante más decorativos que los convencionales con aspas y tienen otra ventaja importante como que suelen ser bastante silenciosos. Algunos de los que hemos encontrado en Leroy Merlín no tienen aspas y otros las tienen camufladas en el interior de su plafón por lo que no tendrás que verlas pero conseguirás refrescar tu salón de una forma eficaz. Ventiladores de techo sin aspas en Leroy Merlín El primer modelo de ventilador no tiene aspas. Es el DC Assen en color blanco de 55 centímetros de diámetro. Tiene seis velocidades y puede enfriar estancias de hasta 20 metros cuadrados. Está fabricado en metal de color blanco y tiene una luz led que puede cambiar su tonalidad a luz cálida, neutra fría, así como regularse en intensidad. Su precio es de 289 euros. En cuanto a diseño nuestro favorito es el DC Himalaya de madera y 63 centímetros de diámetro. Es ideal para casas con una decoración de estilo nórdico o que apuesten por las maderas. Aunque tiene aspas de plástico transparentes, éstas quedan ocultas en la carcasa y la pantalla de PVC blanco. Tiene luz integrada, tres velocidades y sirve para estancias de hasta 20 metros cuadrados. Cuesta 279 euros. Muy similar, ya que está hecho de fibras, es el DC Kilimanjaro de 65 centímetros. Tiene función frío y calor, luz integrada y seis velocidades. Es muy silencioso y cuesta 249 euros. Un ventilador más básico es el Cambil de color blanco y 60 centímetros. También tiene luz integrada, estructura en acrílico blanco y aspas y pantalla en plástico blanco. Tiene cinco velocidades y destaca en la web de Leroy Merlín por la cantidad de comentarios positivos que tiene, sobre todo relativos a la buena iluminación y lo silencioso que es. Su precio es de 159 euros.