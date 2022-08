La planta del dinero o Plectranthus verticillatus es una de las macetas que no solían faltar en la casa de nuestras abuelas. El caso es que ellas no se hicieron ricas con esta planta de interior pero sí que les quedaba genial en la terraza. Así que vamos a contarte todos los secretos de este vegetal de nombre tan sugerente y los cuidados de la planta del dinero para que crezca lustrosa y sana en tu casa. Eso sí, cuenta la leyenda que no vale si te la compras. Alguien te la tiene que regalar. Si ninguno de tus amigos se anima, comienza tú la rueda y confía en que alguien te devuelva el favor en forma de preciosa planta. El dinero ya veremos si viene después.