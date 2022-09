Seguro que esta planta la has visto en multitud de casa. Se trata de un tronco grueso con unas hojas verdes y largas en la parte superior ¿te suena? Sí, te estamos hablando del Palo de Brasil o quizá lo conozcas por otro de sus múltiples nombres: palo de agua, tronco de Brasil, tronco de agua o árbol de la Felicidad.

Esta planta tropical es preciosa por eso es muy utilizada para decorar los ambientes de muchas casas, tanto en zonas interiores como exteriores en una maceta. Pero no sólo para esto sirve el Palo de Brasil, ya que tiene la capacidad de absorber la humedad del ambiente, por lo que resulta muy beneficioso para tu hogar. Además, como te comentábamos, lo llaman el árbol de la Felicidad ya que, según el Feng Shui, atrae la buena suerte para aquellos que emprenden un nuevo camino en sus vidas, ya sea sentimental o laboral. Por ello, puede convertirse en un excelente regalo de bienvenida para alguien que comienza un negocio o que se muda de casa.

Características de palo de Brasil

Este peculiar tronco es de origen africano y es conocido como Dracaena fragrans. Tiene una hojas largas de color verde oscuro con rayas amarillas y verde lima. Son perennes así que podrás disfrutar de ella durante varios años. El tronco es grueso y de color marrón.

Puede llegar a medir unos dos metros y es ideal para aquellos que no tienen “mucha mano” con las plantas, ya que tiene unos cuidados muy sencillos y es muy resistente.

Cuidados del palo de Brasil

Si quieres disfrutar de esta planta en tu casa debes buscarle una ubicación donde no reciba sol directo pero sí que tenga mucha luz natural. El sol podría llegar a quemar sus hojas y si no tiene suficiente luz se pondrán de color marrón. La temperatura también es importante, ya que no soporta el frío.

Le gusta la humedad así que procura que la tierra esté siempre húmeda, pero no empapada por lo que regarla cada 10 días será suficiente. Para que también tenga esa humedad de la que tanto disfruta puedes pulverizar sus hijas con agua tibia dos o tres veces a la semana y puedes añadir piedras mojadas en el plato para mantener la humedad. Si consigues que esta planta tropical mantenga esta humedad lograrás que las puntas no se le quemen.

Para limpiar sus hojas sólo deberás pulverizar las hojas y limpiarlas con un trapo limpio para quitarles el polvo.