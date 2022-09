Ácaros, bacterias y hongos. Estos temidos bichos pueden anidar en nuestros colchones después del verano. Además son los causantes de muchas alergias, por eso es importante que los limpies correctamente después de verano. Y es que las noches calurosas (y este verano hemos tenido muchas...) hacen que sudemos mucho y, por tanto, incrementamos el peligro de que proliferen bacterias y hongos, ya que estos "huéspedes" se alimentan de las escamas que se desprenden de la piel de las personas.

Para llevar a cabo una correcta limpieza de tu colchón ahora que las noches de verano ya no son tan calurosas te recomendamos que tomes nota de los siguientes pasos y de un producto que no te debe faltar: el bicarbonato de sodio. En muchas ocasiones te hemos hablado de su poder antibacteriano e higiénico, que lo han convertido en uno de los productos caseros más populares en todos los trucos de limpieza. Es eficaz también contra los olores y las manchas de orina, y no es nocivo para la salud ni el medio ambiente.

Cómo limpiar el colchón con bicarbonato

Antes de aplicar el bicarbonato puedes limpiar las manchas que tengas en el colchón con un trapo húmedo y jabón, e incluso con un poco de amoniaco diluido. Después lo dejamos secar ya que es importante que pase un buen rato para que no quede nada de humedad. Por último, espolvoreamos el colchón con bicarbonato y lo dejamos un par de horas. Para terminar, aspiramos el colchón y eliminamos todo el bicarbonato. Es un proceso largo, pero muy eficaz y recomendable.

Si quieres ver esta acción de forma más gráfica aquí te dejamos el post de Laura, de la cuenta de Instagram @ordena_t_, que cuenta con más de 116.000 seguidores en esta red social y proporciona numeroso trucos de limpieza.

Es interesante además utilizar una funda protectora antiácaros para las almohadas y colchones, y aspíralos, al menos, una vez al mes, durante 10 minutos. La Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (SEICAP) también aconseja exponerlos al sol durante 30 minutos, dos o tres veces al año. Además, es aconsejable lavar las sábanas una vez por semana con agua caliente (a 60º aproximadamente).

Más trucos de limpieza

