Las plantas con flores siempre dan un toque alegre a tu hogar. En algunos casos incluso se asocian a las buenas vibraciones de una estancia en concreto. Este es el caso de la gerbera, una planta con flores que simboliza la alegría y que dará a tu casa un toque mágico. Además, queda preciosa en cualquier rincón y con unos sencillos consejos durará muchos años.

La gerbera es una planta originaria de África en la que destacan sus grandes y llamativas flores de diferentes colores. Es una de las flores más utilizadas por los floristas y decoradores para realizar centros de mesa y es perfecta para regalar en un acontecimiento importante como cuando alguien se compra una casa nueva.

Sus flores tienen un tallo largo y grueso que permite colocarlas en jarrones y que duren varias semanas. Su variedad de colores ( que va desde el amarillo hasta el rojo) hacen muy sencilla su combinación con diferentes ambientes.

Los cuidados que necesita la gerbera

Para mantener esta planta en una maceta solo necesitas seguir una sencillas recomendaciones en cuanto a riego, temperatura y humedad óptima.

La temperatura ideal para mantener la gerbera

La gerbera es una planta de interior que siempre debe estar dentro de casa. No soporta el frío por lo que no es bueno sacarla ni al balcón ni a la terraza y por supuesto no resistirá a un invierno en un jardín. Eso sí, si la tienes en un lugar cálido y resguardado de tu casa te durará varias temporadas.

La mejor luz para la gerbera

Esta planta necesita mucha luz pero no de forma directa, ya que podría quemarse. Por esta razón debes colocarla en algún lugar donde reciba una buena iluminación natural pero de forma indirecta.

¿Cuándo debes regar la gerbera?

La gerbera necesita un riego constante para que su sustrato siempre esté húmedo Eso sí, no debe encharcarse ya que sus raíces podrían pudrirse. Es importante que tengas esto en cuenta al elegir el tiesto donde vas a plantarla y optar siempre por uno con un buen sistema de drenaje.

Así debes abonar la planta

Sus vistosas y grandes flores necesitan un extra de nutrición para desarrollarse correctamente por lo que es muy aconsejable que abones la planta con frecuencia. Utilizar un abono líquido mezclado con el agua de riego cada dos semanas será suficiente.

¿Hay que podar la gerbera?

Esta planta no necesita que la podes. Bastará con que le quites las hojas y las flores que ya estén secas o deterioradas.

Cómo evitar las plagas

Los grandes enemigos de esta planta son las plagas que pueden atacarla. Para evitar este ataque lo mejor es que limpies bien las tijeras antes de cortar sus hojas o tallos.