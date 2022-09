No más agujeros. Llegas a tu casa y te pones a colgar muebles, cuadros, relojes, una estantería… ¿y también las cortinas? No tienes por qué. Existen varios métodos para poder colgar tus cortinas sin tener que volver a hacer uso del taladro. No hará falta que vuelvas a hacer más agujeros para poder disfrutar de algo de intimidad o simplemente para decorar alguna estancia. Si te has decidido por la cortina en lugar de por los estores esta información te resultará muy interesante.

Te proponemos cinco opciones muy variadas para poder colgar tus cortinas sin tener que agujerear la pared. 1.Con una barra de tensión La barra de tensión es una opción ideal para colgar tus cortinas sin perforar la pared. Esta barra tiene los extremos con un muelle de manera que cuando los pliegas, la barra se encoge y puedes colocarla donde te parezca. A continuación sueltas despacio y la barra vuelve a su tamaño original pero adaptándose al sitio en la que la has puesto. Ideal y tensa siempre que tengas dos paredes en las que apoyarlas. 2.Con ganchos adhesivos Los ganchos adhesivos simplemente se pegan a la pared. Colócalos y cuelga tus cortinas. No hay más, además su precio es realmente económico. Eso sí, ten en cuenta que deberás colgar una cortina que pese poco ya que aguantan menos que una barra tradicional. 3.Barras autoadhesivas Es una mezcla de las dos anteriores. Estos enganches cuentan con ganchos adhesivos que podrás pegar a la pared y también tendrán una barra de tensión para adaptarse a ellos. Es ideal cuando no tienes dos paredes en las que hacer tope. La longitud de la barra es la que tú quieras, así que sólo tendrás que medir bien para no pegar y despegar muchas veces los adhesivos. Estas cortinas de Ikea te ayudarán a ahorrar dinero y a dormir mejor 4.Barras de cortina magnéticas Funcionan igual que los colgantes adhesivos pero con imanes. Colócalos y a continuación acerca la barra de la cortina. Ya lo tienes listo. 5.Cortinas con velcro Otra solución es pegar tus cortinas con velcro. No podrás moverlas y tendrás que ubicarlas en un punto en el que sean meramente decorativas, pero es otra fantástica solución para colgarlas sin tener que hacer los indeseados agujeros. En nuestra sección de Decoración te contamos trucos y recomendaciones para hacerte la vida un poco más fácil y para que puedas decorar la casa a tu gusto sin muchas complicaciones (o más de las necesarias).