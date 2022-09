Llega el cambio de armario, mover la ropa de sitio, colocar aquello, tirar lo otro… Vienen muchos momentos en los que vas a tener que volver a organizar muchas partes de tu casa y muchas piezas de ropa.

Para intentar hacer frente al caos vamos a recomendarte un artículo que quizá no tengas pero que te será muy útil par esta tarea: las cajas organizadoras o de almacenaje. Se trata de unas cajas que podrás encontrar en diferentes tamaños, colores y formas que son ideales para poder agrupar prendas y tenerlas a salvo del paso del tiempo, del polvo y de cualquier bichito.

Sólo tienes que seleccionar qué prendas quieres guardar y meterlas en esas cajas. Ya está. Pero además, si quieres, pueden ser preciosas. Las nuevas cajas de almacenaje de Zara Home cumplen todos estos requisitos ya que están confeccionadas con tejido de canvas en un bonito color beige. Estos espacios tienen una especie de asas en piel y un pequeño compartimento con etiqueta, también en piel, en el que puedes poner el nombre o el producto que has almacenado en su interior. Como detalle, también la cremallera tiene un remate en piel a conjunto.

Esta caja tiene unas medidas de 21,50 cm (alto) x 54 (ancho) x 45 (fondo). Tiene un precio de 29,99 euros y si quieres personalizarla te costará 3 euros más.

Más cajas de almacenaje en Zara Home

En la marca de Inditex para casa podemos encontrar muchas más cajas de las formas y colores más variados. Por ejemplo, tienes una caja con tapa redonda, forrada de algodón en color beige que te recordará a las típicas sombrereras. Puedes elegirla en tres tamaños: 9x15x15; 12x22x22 y 15x29x29 y cuestan entre 12,99 y 22,99 euros.

Si por el espacio que tienes te sirve más una caja rectangular también tienes una más grande en lino y que tiene la característica de que es plegable. Cuando no la uses puedes guardarla en cualquier sitio y no te ocupará espacio. Tiene una asa y doble cremallera y unas medidas de 18x70x40 centímetros y cuesta 25,99 euros.

Otra forma de organizar tu ropa puede ser con una estructura colgante. Con la primera caja tienes un organizador de canvas y piel para colgar de la barra del armario con cuatro compartimentos. Puedes meterle una caja en los compartimentos o dejarlos sin nada. Quedará ideal. Tiene unas medidas de 80x30x32 cm y cuesta 19,99 euros.