Hoy en día es fácil encontrar rebajas en casi cualquier comercio, aunque en ocasiones lo único que hace falta es saber buscar. Muchas marcas rebajan algunos artículos en ocasiones puntuales, otros se esperan a las rebajas “oficiales” o al Black Friday, y otros simplemente tienen stock y quieren deshacerse de él. La cuestión es poder encontrarlas y aprovecharse de ellas.

Por eso, esta oferta que hemos encontrado en Alcampo creemos que puede ser de mucha utilidad. Porque ¿quién no ha pensado alguna vez en cambiar su vajilla? Quizá te has aburrido de tener siempre la misma, tienes una heredada que no te gusta o tienes piezas sueltas de una y otra porque se te han ido rompiendo… No hay problema. Puedes comprarte una vajilla nueva, completa, con 18 piezas pro menos de 20 euros. Y si se te queda corta, puedes comprar dos conjuntos. Por ese precio, bien merece la pena.

En este gran supermercado tienen hasta tres modelos de vajilla que cumplen estas características. La más económica de todas es una vajilla de vidrio que te recordará a las de toda la vida, con un diseño en relieve y de color transparente. Se trata del modelo Diamond de La Mediterránea e incluye 6 platos llanos, 6 platos hondos y 6 platos de postre. Tiene un precio de 12,99 euros y es apta tanto para lavavajillas como para el microondas.

El segundo modelo tiene los mismos platos y está fabricado en vidrio opal. Es de la marca Arcopal y el modelo Zelie en color blanco. Al tener unas líneas sencillas podrás también combinarla casi con cualquier juego que ya tengas en casa. En la web de Alcampo un cliente comenta que “la compré para mí y dio tan buen resultado que compré dos juegos para mi familia. Pesan muy poco, no se recalienta en el microondas y se adapta genial a cualquier lavavajillas”. Para tenerlo en cuenta. Su precio es de 15,59 euros y es apta para meterlas en el microondas y lavarla en el lavavajillas.

El tercer modelo cuesta 15,99 euros y es de vidrio transparente con decoración en relieve también de la marca La Mediterránea, pero en esta ocasión el modelo Peonia. También es apta para lavavajillas y microondas y cuenta con 6 platos hondos, 6 platos llanos y 6 platos de postre.

Tres bonitos modelos muy fáciles de combinar y a unos precios muy asequibles.