Te pones a limpiar la cocina y echas un vistazo al horno. No, no te apetece, sabes que está sucio y que hay que meterle mano, pero piensas que vas a estar todo el día liado. No es así. Lo importante a la hora de limpiar un horno por dentro, aunque esté muy sucio, es hacerlo con los productos indicados y de forma eficaz.

En nuestra sección de Decoración ya te hablamos de varios productos que puedes usar y que acabarán con toda la suciedad, por muy incrustada que esté. En primer lugar puedes usar el famosísimo jabón Beltrán. Para ponerte manos a la obra deberás disolver el jabón en un vaso de agua caliente para poder aplicarlo sobre el horno y que se despegue la suciedad. Deja que actúe y luego retira la suciedad. También es muy popular usar una mezcla muy sencilla. En un bol mezcla un vaso de bicarbonato de sodio, un vaso de agua y un chorro de vinagre. Lograrás una especie de pasta que deberás aplicarla sobre las manchas del horno. Enciende el horno con un recipiente de horno con agua unos 45 minutos a 100 grados. La grasa se desprenderá de forma fácil y sólo tendrás que retirarla con una bayeta o un estropajo. Limpiar el cristal interior En ocasiones logramos despegar toda la suciedad del horno pero siempre queda algo por dentro del cristal y no hay forma de quitarlo. Tener el cristal limpio es fundamental para poder ver qué se cocina en su interior Pero ¿cómo limpio el cristal? Pues la respuesta es muy sencilla: es necesario que desmontes la puerta del horno. Coge el manual de instrucciones de tu horno y te indicarán cómo hacerlo. De todas formas, en líneas generales hay que quitar los seguro de las puertas y desencajarla de los enganches. A continuación habrá que retirar con mucha precaución el cristal del horno y proceder a limpiarla por ambas caras. Para ello puedes usar la misma mezcla de bicarbonato de sodio o vinagre de limpieza, aunque hay gente que también utiliza detergente para lavar los platos diluido en agua. Si pasado un tiempo las manchas siguen pegadas puedes darles con un rasca vidrio para acabar de soltarlas. A continuación aclara con una bayeta limpia y sécala bien. Es la hora de volver a montar todas las piezas de la puerta y volver a colocarla en su sitio. Verás como ahora tu horno parece otro.