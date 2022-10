Corría el año 1964 cuando Manuel Jalón Corominas, un ingeniero aeronáutico y oficial del Ejército del Aire español inventaba uno de los productos que cambiaría el mundo de la limpieza: la fregona. El mocho, como popularmente muchos lo llaman, lleva desde entonces permitiendo lucir suelos brillantes y aseados.

Pues bien, la típica frase de "no pises ahí, que está mojado, que acabo de fregar" podría dejar de resonar en los oídos (y la memoria) de millones de personas en todo el mundo gracias o por culpa de dos nuevos productos con los que la cadena de supermercados Lidl está revolucionando la, no nos engañemos, no muy grata tarea de dejar relucientes los suelos.

¿Cuajarán y darán el relevo al cubo y la fregona "de toda la vida" o serán una simple moda pasajera de la que nadie se acordará en unos meses? Nadie tiene la respuesta, pero lo que sí se puede decir es que estas dos alternativas están generando bastante eco entre los consumidores. Te contamos cuáles son y cuáles son sus virtudes.

Mopa Spray & Clean

La primera de las apuestas de Lidl es una nueva mopa de microfibra de la marca Vileda. Quienes la han usado ya aseguran que limpia a fondo y es capaz de recoger migas, pelos y cualquier partícula de suciedad.

Es, eso sí, más cara que la fregona: 19,99 euros.

Robot aspirador y fregador

Si ya amabas a tu Roomba, Conga o similar, prepárate para dar la bienvenida a este nuevo miembro de tu familia: el robot aspirador friegasuelos Silvercrest 20 W. Con dos cepillos laterales para un trabajo más eficaz y 6 modos de limpieza, es apto para suelos duros y moquetas de pelo corto. Por cierto, Silvercrest es una de las marcas de Lidl, por si no lo sabías.

Además incluye un mando para poder controlarlo a distancia. Su precio es barato en comparación con otros de la competencia: 149,99 euros.

Si eres de la vieja escuela y te gusta el ritual de llenar el cubo de agua, echarle el fregasuelos y hacer brazos dale que dale (de todo hay en la viña del Señor), Vileda no renuncia a sus orígenes, aunque sí da un paso en la evolución del invento español más universal:

Set de limpieza Easy Wring & Clean

Este conjunto ofrece máximo poder de limpieza y desinfección con una fregona de microfibra y un moderno cubo con pedal mucho más cómodo que el tradicional. Este dúo tiene un precio de 27,99 euros.