Si hay un elemento de nuestra casa que destaca y que siempre queremos ver limpios es nuestro suelo. La gran variedad de pavimentos que existen en el mercado necesita de distintos tratamientos para lograr que queden no sólo limpios, si no también relucientes. Por eso elegir los artículos y productos que debemos aplicar en cada suelo es fundamental para lograr una limpieza efectiva.

Así, entre los profesionales tienen claro la bayeta que mejor quita el polvo y la suciedad, pero también la fregona que mejor se adapta a la mayoría de suelos: la fregona de microfibra.

¿Por qué son buenas? Destaca precisamente por eso, por su material, ya que están hechas de fibras muy pequeñas, con una mezcla de poliéster o nylon. Esto hace que sean suaves pero también más resistentes que las fregonas convencionales. Además, la microfibra y su estructura en forma de estrella hace que absorban más la suciedad y no dejen pelusas.

Otra de las ventajas de las fregonas de microfibra es que no necesitan escurrirse mucho y, eso sí, son recomendables para limpiezas de mantenimiento, no de obra u otra más abrasiva.

Fregona de microfibra de Mercadona

Mercadona cuenta con dos modelos de fregona de microfibra. El primero de ellos indica que es de secado instantáneo y máxima absorción y está fabricado en poliéster. Además, señala que es de fácil escurrido, tal y como te explicamos anteriormente. Esta fregona está especialmente indicada para pavimentos de interior como parqué y tarimas, suelos porcelánicos, mármol y granito.

Puede usarse para absorber líquidos, por lo que la fregona debería estar completamente seca, o con agua y/o algún producto de limpieza para el fregado habitual. Como recomendación indica que tras su uso no se deje la fregona dentro del cubo con agua, ya que cuanto más tiempo permanezca seca se evitará la aparición de hongos y bacterias que causan los malos olores.

Como advertencias, recomienda no usar directamente con productos de limpieza concentrados ni ceras y no lavarla en la lavadora. También hay que tener la precaución de no usar agua muy caliente (65ºC máximo). Una de estas fregonas de la marca Bosque Verde cuesta 1,50 euros, mientras que el pack de dos vale 2,95.

Por otra parte, existe otro modelo de fregona de microfibra, en esta ocasión de tubos de microfibra. Está indicada para pavimentos de interior y exterior y, al igual que la anterior, destaca por su máxima absorción, resistencia y durabilidad. La principal diferencia con la otra es que se puede lavar en lavadora dentro de una red y con una temperatura no superior a los 60ºC ni usar suavizante. Está fabricada en poliéster (88%) y poliamida (12%) y su precio es de 3,50 euros.