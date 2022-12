Haberlos haylos. Hay gente que todavía no ha puesto el árbol de Navidad y quizá los haya que ni lo tienen o no pensaban tenerlo, hasta ahora. Como no podía ser de otra forma poner este típico abeto en nuestros hogares cuando llega diciembre es prácticamente inevitable.

Así que si no puedes con el enemigo, únete a él. O por lo menos no te dejes la mitad del sueldo en ponerlo. Busca la triple BBB (bueno, bonito y barato) y aquí te lo ponemos fácil porque en Ikea tienen un árbol de Navidad que cumple con este objetivo. Se trata de un árbol de Navidad artificial que mide 150 centímetros y que te sirve para colocarlo tanto dentro como fuera de tu casa. Según la web del gigante sueco “este árbol de Navidad artificial conserva su verdor y aire festivo año tras año. No pincha y ocupa poco espacio, tanto cuando está en pie como cuando está recogido”. Los árboles de Navidad de Ikea más pequeños y originales para decorar tu hogar Una de sus ventajas es que no ocupa mucho espacio el resto del año, ya que se puede guardar en un espacio recogido y además, está hecho con plástico procedente de al menos un 30% de fuentes renovables. Pero lo que más nos ha gustado es su precio. En Ikea están que lo tiran por Navidad y tienen muchos productos con rebajas y descuentos, como es el caso de este árbol. Su precio ya de por sí era bajo (13 euros) pero ahora puedes conseguirlo con un 30% de descuento por 9,10 euros. Más árboles de Navidad Si buscas una opción de mayor tamaño tienes otro árbol de una altura muy superior: 205 centímetros y un diámetro de 127 centímetros. Este abeto que estará listo para decorar cuando lo recibas también tiene descuento, pero en esta ocasión del 50%. Así que su precio original era de 55 euros, ahora te costará 22,5 euros. Es para pensárselo… Si lo que necesitas es todo lo contrario, la mínima expresión de la Navidad pues también tienes otras opciones. Una planta artificial que simula un árbol de Navidad y que mide seis centímetros. Lo tienes también entre los artículos rebajados así que no tendrás que gastarte en él ni un euro, en concreto serán 0,80. Por último, tienes una opción intermedia. Un árbol artificial de 12 centímetros que los más pequeños de la casa podrán decorar fácilmente. Una vez aplicado el descuento te lo puedes llevar a casa por 8,40 euros.