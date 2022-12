Se acerca la Navidad y ya estamos en fechas de decorar la casa y montar nuestro tradicional árbol de Navidad. Como cada año decorar el árbol de Navidad en familia se convierte en una ocasión especial para compartir junto con los pequeños de la casa y el puente de diciembre es una fecha perfecta para ponernos con la decoración navideña. Pero si te preocupa el cambio climático o no quieres convertir tu casa en una oda navideña al plástico existen muchas alternativas para decorar el árbol de Navidad de forma natural y original. Por eso hoy te contamos cómo secar naranjas para decorar el árbol de Navidad y conseguir ese toque exclusivo y elegante de las películas navideñas.

Se trata de una idea decoración navideña DIY (en inglés, do it yourself) muy fácil y sencilla para realizar con niños y con la que conseguirás unos resultados muy originales y diferentes. Además, puedes utilizar la naranja seca para colgarla del árbol de Navidad, como centro de mesa o para crear una corona navideña para tu puerta y puedes combinarla con ramas de canela, piñas y hojas naturales para darle a tu casa un aroma afrutado. Así que coge papel y boli y apunta cómo conseguir naranjas secas para decorar la casa en Navidad.

Cómo secar naranja para decorar: elementos que necesitamos

2 Naranjas

1 Limón

2 Vasos de agua

Cazo

Papel de cocina

Cómo secar naranja para decorar paso a paso