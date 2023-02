Ahora que empezamos a meter las sandalias y chanclas en los armarios es hora de renovar también el calzado. Seguro que uno de tus básicos para el otoño (estamos convencidos de que en verano también les has dado un buen tute) son unas Converse blancas.

Este tipo de zapatillas son muy muy combinables con cualquier look. Con unos vaquero y una blusa, una falda midi, un traje completo e incluso con un chándal. Quedan bien con (casi) todo así que tienes que sacarles todo el provecho que puedas. Por eso si las has sacado del zapatero y te parece que están muy sucias y has pensado tirarlas… ¡espera! Quizá todavía no sea el momento y puedas darles una nueva vida.

Para ello hemos recomendado una serie de consejos y trucos que pueden ayudarte a revivir ese blanco de antaño.

1.Con Jabón Beltrán

El jabón de toda la vida sirve para todo y para limpiar las zapatillas blancas, también. Se trata de una pasta marrón que no es la que mejor huele, pero que es tremendamente efectiva a la hora de acabar con la suciedad.

Así que coge un barreño con agua y sumerge tus zapatillas. Ahora extiende bien el jabón Beltrán sobre toda la zapatilla. Si no quieres mojarlas del todo siempre puedes crear tu propio limpia manchas con jabón Beltrán (aquí te explicamos como hacerlo) y rociar bien todas las Converse. Con un cepillo frota bien por todas las manchas y vuelve a enjuagarlas. Escurre bien y déjalas secar.

2.Con el borrador mágico de Mercadona

Esta especie de estropajo de Mercadona te servirá para dejar completamente blanca y sin manchas la parte de la piel de las zapatillas: los bordes y la puntera. Y no puede ser más fácil de usar. Humedece con agua la parte blanca del borrador y pásalo por encima de toda esta parte de goma. A continuación pasa la parte rosada para eliminar cualquier residuo y ya las tienes listas.

3.Bicarbonato y detergente

Si buscas una solución más natural para blanquear tus zapatillas, este es tu truco. En un recipiente mezcla una cucharadita de bicarbonato y una cucharada de detergente para lavar la ropa. Mezcla y lograrás una pasta homogénea y compacta. Extiéndela sobre tus zapatillas con la ayuda de un cepillo de dientes y frota. Retira el exceso de producto y ponlas a secar al aire libre.

4.Sal gorda

Es el truco más abrasivo y te recomendamos que sólo lo uses en situaciones extremas con la suciedad muy incrustada. Con un cepillo de dientes frota para quitar toda la suciedad incrustada y cubre con sal todas las manchas. Deja que actúe sobre la tela una hora y aclara para quitar la sal y la suciedad. Déjalas secar al aire libre.

5.Goma de borrar

Soluciones de última hora. Borra las manchas con tu goma de borrar. Pero sólo te servirá para las zapatillas que estén un poco manchadas, no para acabar con la suciedad muy incrustada.