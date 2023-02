Si tienes joyas de oro que parecen estar un poco opacas o sucias, es posible que desees limpiarlas para que brillen como nuevas. Afortunadamente, hay varios trucos que puedes utilizar para limpiar tus joyas de oro en casa y que son muy sencillos.

Trucos para limpiar las joyas de oro en casa

Agua tibia y jabón suave. La forma más fácil de limpiar tus joyas de oro es utilizando agua tibia y un jabón suave. Simplemente sumerge las joyas en agua tibia con un poco de jabón y frota suavemente con un cepillo de dientes suave. Enjuaga con agua tibia y seca con un paño. Bicarbonato de sodio y agua. El bicarbonato de sodio es un excelente limpiador para las joyas de oro. Haz una pasta con bicarbonato de sodio y agua y aplica la pasta en las joyas. Frota suavemente con un cepillo de dientes suave, enjuaga con agua tibia y sécalas bien. Vinagre blanco y bicarbonato de sodio. El vinagre blanco también es un buen limpiador para las joyas de oro. Mezcla una taza de vinagre blanco y media taza de bicarbonato de sodio en un recipiente. Sumerge las joyas en la mezcla durante unos minutos, frota suavemente con un cepillo de dientes, enjuaga con agua tibia y seca con un paño suave. Pasta de dientes. La pasta de dientes también es un excelente limpiador para las joyas de oro. Aplica una pequeña cantidad de pasta de dientes en las joyas y frota suavemente con un cepillo de dientes suave. Enjuaga con agua tibia y seca. Amoníaco. El amoníaco es un limpiador fuerte que puedes utilizar para limpiar tus joyas de oro. Mezcla una parte de amoníaco y seis partes de agua en un recipiente y sumerge las joyas en la mezcla durante unos minutos. Frota suavemente con un cepillo de dientes suave, enjuaga con agua tibia y seca con un paño suave. Sólo debes usarlo de forma ocasional ya que puede resultar muy abrasivo.

Recuerda que antes de utilizar cualquier truco de limpieza en tus joyas de oro, es importante informarte correctamente sobre el tipo de metal del que están fabricadas para no dañarlas. Además, no debes utilizar estos trucos en joyas de oro con piedras preciosas, ya que algunos productos pueden dañar las gemas. Si tienes alguna duda, es mejor llevar tus joyas a un joyero profesional para una limpieza más especializada y no arriesgarte a dañarlas.