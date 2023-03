Dentro de las tareas de limpieza que realizas en tu casa quizá haya una que tienes un poco olvidada y no deberías: limpiar tus plantas. Sí, estos seres vivos que tienes en tu hogar requieren de más cuidados además de su riego y abono, sus hojas también deben ser tratadas con sumo cuidado.

¿Por qué necesitan que las limpies? Muy sencillo, en la superficie de las hojas realizan la fotosíntesis, por lo que si acumulan polvo, tierra u otras sustancias, puede que les resulte complicado hacer y acaben muriendo.

De todas formas no te preocupes porque no se trata de una labor muy tediosa ni debes realizarla a diario aunque, como todo, dependerá de cuántas y cómo sean tus plantas. Lo más adecuado es preguntarle a un experto cuando adquieras un ejemplar en concreto, ya que te dirá exactamente cómo debes limpiarla, pero aquí podemos ofrecerte algunos trucos generales que pueden ayudarte.

Cómo limpiar las plantas

Si quieres refrescar tus plantas y a la vez quitarles el poco polvo que puedan tener, una buena solución es ponerlas debajo del grifo, pero con cuidado. El agua no debe salir muy fuerte para que no dañe las hojas y el agua debe estar templada, ni muy fría ni muy caliente. Y lo más importante: no pongas bajo el sol directo una planta que tenga agua en sus hojas, pueden quemarse.

Si quieres retirar el polvo u otras sustancias que se hayan quedado acumuladas en la superficie puedes usar, por ejemplo, un trapo con agua. Humedece el trapo y limpia las hojas desde la base al extremo sujetándose por la parte posterior y sin hacer presión, suavemente para no dañarlas.

Otro de los productos que suelen usarse para limpiar las hojas es la leche. La leche ayuda a prevenir la aparición de hongos en tus plantas. Sólo tendrás que humedecer una bayeta en leche y limpiar las hojas. No es necesario que la aclares, ya verás cómo recuperan su brillo original.

Cerveza. Sí, la cerveza es otro de los productos que tienes en casa y que pueden servirte para tus plantas. Las propiedades de la cebada les darán un brillo inigualable y el potasio, el calcio y el magnesio que contiene les darán mucho vigor. Así, que si tienes alguna cerveza que se te haya quedado desbravada, no lo dudes, aprovéchala humedeciendo un algodón y limpiando tus plantas con ella.

Por último, otro remedio muy efectivo es la piel de plátano. Coge ese plátano que te acabas de comer, coge una de las tiras y pasa la cara interna por la hoja suavemente. No hace falta aclararlo después, únicamente retira algún resto que haya podido quedar y ya la verás brillante.