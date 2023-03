No todos tenemos la suerte de contar con una gran terraza o patio, aunque tras la pandemia se han convertido en los grandes deseados en todos los hogares. Tener un pequeño espacio en el que poder descansar, tomar algunos rayos de sol, o simplemente salir a que te dé un poco el aire pueden darte la vida.

Si eres de los que tienes una terraza pequeña, estás de suerte, porque con poco podrás sacar mucho provecho a este espacio. Te proponemos que la reinventes, le des una vuelta y descubrirás que puedes aprovecharla más de lo que piensas.

Una mesa y unas sillas

Aunque tengas poco espacio seguro que una mesita y una silla te pueden caber. En Ikea tienes un conjunto muy bien de precio que, además, se puede plegar completamente, por lo que cuando no lo uses puedes colocarlo en cualquier rincón. El conjunto Tarno está en diferentes colores combinados con madera (entre 45 y 59 euros).

Pero incluso si esta solución no te cabe en tu terraza, puedes optar por colgar una mesa plegable Torparo, que queda completamente pegada a la barandilla o a la pared para que la balda no te molestes mientras no la usas.

Iluminar, la clave

Establecer puntos de luz estratégicos siempre potenciarán y darán amplitud a tu terraza. Si tienes poco espacio las guirnaldas son una excelente opción, ya que las puedes colgar de la pared o de cualquier otro sitio que puedas imaginar. En Ikea pueden ser de simples bombillas, con una cobertura blanca o incluso de colores.

Otro elemento decorativo muy funcional son los típicos faroles y también las velas, ya que ahora los modelos a pilas son tremendamente realistas.

Decora con plantas

Cualquier terraza que se precie tiene que tener plantas. Las que más te gusten y se adapten a ese espacio. Elige las plantas de exterior según la ubicación de tu terraza, que aguanten bien el sol si tienes una terraza muy soleada y que resistan el frío, si vives en una zona en la que por la noche caen las temperaturas.

Para colocar tus plantas siempre puedes buscar estantes originales como el Olivblad (17 euros), con tres estantes en diferentes alturas en los que colocar tus macetas. Si te decantas por plantas con algo de caída tendrás un conjunto muy armónico y llenarás de vida este espacio.

Aunque si quieres ahorrar todavía más espacio puedes optar por el típico enrejado de madera que puedes anclar a la pared y sobre el que, por ejemplo, puede crecer una preciosa enredadera.

Cambio radical, cambia tu suelo

Ya si quieres redondear el conjunto, acaba el trabajo cambiando el suelo. En realidad no se trata de cambiarlo si no de poner un suelo decorativo encima del que ya tienes. En Ikea tienes varios modelos en imitación a la madera, al césped o incluso con una bonita decoración geométrica en color blanco. ¡Eso sí que será un toque especial!