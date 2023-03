Si pensabas que ya lo habías visto todo en Lidl, no, no lo has visto todo. El supermercado alemán vende productos de alimentación, de parafarmacia, artículos de cocina y decoración, para el jardín, plantas, material para realizar, manualidades, muebles y electrodomésticos. ¿Le queda algo por vender? Pues sí, toldos y en su web ya los puedes comprar.