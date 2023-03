Sabemos lo importante que es cuidar el hogar a diario. Limpiar e higienizar es esencial para eliminar todos esos microorganismos nocivos que amenazan nuestra salud.

Por supuesto, también es importante cuidar el exterior de nuestro hogar. Un jardín bien cuidado y ordenado nos permite recibir a amigos y familiares de la mejor manera posible. Al final del invierno, suele haber mucho trabajo por hacer. Es importante revisar todas las partes del jardín e intervenir donde sea necesario. Paredes sucias, sillas y mesas de plástico que hay que limpiar y blanquear, malas hierbas que hay que quitar. No olvidemos cuidar también las plantas. Éstas aportan a nuestro jardín un toque de elegancia y refinamiento. No suelen necesitar muchos cuidados, pero es necesario retirar las ramas secas, regarlas con regularidad, eliminar pulgones y plagas y replantarlas.

Todas operaciones que podemos realizar aunque no tengamos un pulgar verde. Abonar las plantas también es muy importante. A menudo utilizamos productos comprados en tiendas especializadas o abonos naturales preparados en casa. Pero no todo el mundo sabe que unos simples tapones de corcho pueden ser muy útiles. A menudo tenemos muchos en casa. ¿Qué hacer entonces? Podemos romperlas (con las manos o con un cuchillo) e introducirlas en la tierra. Al descomponerse, podrían aportar nutrientes a las plantas y evitar la aparición de moho.

Pero los corchos también podrían utilizarse en lugar de cortezas u hojas secas para proteger las raíces de las plantas, evitar el crecimiento de malas hierbas y mantener el suelo húmedo. Esto se llama mulching y se utiliza mucho en agricultura y jardinería.

En interiores

Los corchos también pueden ser muy útiles para resolver un problema en casa. ¿Cuántas veces ocurre que nuestro frigorífico se ve invadido por un mal olor? Ocurre aunque lo limpiemos con regularidad. Pero los restos de comida y el posible moho a menudo no dejan salida. En este caso, los remedios naturales pueden resultar realmente útiles. Vinagre, limón y posos de café son los productos más utilizados.

Sin embargo, el corcho también tiene la capacidad de absorber los olores y, sobre todo, la humedad. Por eso, muchas personas colocan los corchos en el frigorífico junto a los alimentos.