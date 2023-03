Llega el verano, el buen tiempo y es hora de poner a punto tu terraza. ¿Cuál es uno de los principales problemas de las terrazas? Sin duda la suciedad que acumulan. Limpiarlas siempre es un engorro y parece que nunca acaban de quedar bien. Pero hay una solución para esto. Hacerte con una hidrolimpiadora.

Una hidrolimpiadora, también conocida como lavadora a presión o limpiadora a presión, es una herramienta eléctrica o a gasolina que se utiliza para limpiar superficies mediante la proyección de agua a alta presión.

La hidrolimpiadora tiene un motor que impulsa el agua a través de una bomba y una manguera de alta presión. Algunos modelos también tienen una varilla o lanza que se conecta a la manguera y permite ajustar el chorro de agua para que sea más o menos potente según la superficie a limpiar.

Las hidrolimpiadoras son ideales para limpiar superficies grandes y difíciles de limpiar, como paredes exteriores, techos, patios, piscinas, vehículos, equipos de construcción y maquinaria pesada. También son muy efectivas para limpiar superficies con suciedad incrustada o manchas persistentes, como las acumulaciones de aceite y grasa en el pavimento.

Además de ser útiles para la limpieza, las hidrolimpiadoras también pueden ser muy eficientes en el consumo de agua. En comparación con una manguera de jardín tradicional, una hidrolimpiadora puede ahorrar hasta un 80% del agua utilizada, lo que las convierte en una opción más sostenible y económica.

La hidrolimpiadora de Lidl

La hidrolimpiadora de Lidl es uno de los artículos más buscados de la marca Parkside cuando sale a la venta, y no es para menos, ya que cuenta con 2.400 watios y puedes usarla no sólo para limpiar el suelo de tu terraza, si no también para limpiar la fachada e, incluso, tu coche.

Cuenta con un sistema automático de arranque y parada de bajo consumo, es decir, el motor sólo funciona cuando se persona el mango de la pistola. Además no necesitas una toma de agua para que funcione ya que incorpora una función de aspiración de agua, aunque también tiene un sistema encajable apta para sistemas de manguera convencionales.

El mango de la pistola es ergonómico con indicación de la presión y bloqueo de seguridad para niños.

Su carcasa es ligera y tiene ruedas grandes y asa extensible para que sea fácil de mover e incorpora un depósito de detergente integrado (500 ml) con mezcla automática durante el funcionamiento a baja presión. Por último, destaca su precio: 124,99 euros.