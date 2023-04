Decorar tu terraza o balcón no es misión imposible. De hecho es muy fácil si tienes algunas ideas claras. Si lo que te gustan son las plantas pero no te atreves a comprarlas porque tienes miedo de que se te mueran, no te preocupes, tenemos la solución: plantas artificiales.

Pero no sólo eso, si quieres que tu espacio sea todavía más original puedes apostar por un jardín vertical artificial. Los jardines verticales artificiales son una excelente opción para aquellos que deseen disfrutar de la belleza y el impacto visual de un jardín vertical sin el mantenimiento y la atención que requieren las plantas vivas. Si quieres triunfar colocando un jardín vertical artificial deberás elegir un lugar donde el jardín vertical se convierta en un punto focal y mejore el ambiente general del espacio. Invierte en plantas artificiales de alta calidad que se vean realistas y tengan una apariencia natural. La calidad es fundamental para garantizar que tu jardín vertical artificial se vea atractivo y no se desgaste rápidamente. Jardín vertical: las mejores plantas para crear un espacio maravilloso Para lograr un aspecto más natural y atractivo, mezcla diferentes tipos de plantas artificiales, como enredaderas, helechos, suculentas y flores. Combina diferentes tamaños, formas y texturas para agregar profundidad y diversidad visual al jardín vertical. Al igual que con un jardín vertical real, crea una estructura que se adapte al estilo de tu espacio. Puedes usar materiales como madera, metal o plástico, o comprar estructuras prefabricadas en tiendas especializadas. Asegúrate de que las plantas artificiales estén bien sujetas y distribuidas de manera uniforme en la estructura. También te recomendamos que añadas elementos decorativos como marcos de fotos, espejos, relojes o iluminación en el jardín vertical para crear un aspecto único y personalizado. Aunque los jardines verticales artificiales no requieren riego ni poda, es importante mantenerlos limpios para conservar su apariencia atractiva. Limpia regularmente las plantas artificiales con un paño húmedo o un plumero para eliminar el polvo y la suciedad acumulada. Jardín vertical en Ikea En Ikea tienes la solución definitiva si quieres crear tu propio jardín vertical con las plantas Fejka. Se trata de un cuadrado de frondosas plantas artificiales que puedes elegir en dos modelos distintos con distintos colores. Los distintos paneles de plantas se puedes conectar entre sí con un simple click y no necesitan mantenimiento ni las plantas se te marchitará. Estos cuadros tienen unas medidas de 26x26 centímetros y cada uno de ellos cuesta 3,99 euros.