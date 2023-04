Si eres un amante de la decoración y te gustan las plantas grandes y vistosas, la Alocasia es la elección perfecta para darle un toque exótico a tu hogar. Originaria de la India y Sri Lanka, esta planta de interior, también conocida como Oreja de elefante, pertenece a la familia de las aráceas y puede llegar a crecer hasta cinco metros de altura.

Así es la Alocasia, la planta exótica que te conquistará

Las hojas de la Alocasia son de color verde intenso, en forma de flecha, y nervios muy marcados, lo que le da un aspecto imponente y exótico. Si te preocupa el espacio en tu hogar, no te preocupes, te contamos cómo puedes decorar tu piso con éxito con esta planta de interior.

Hay diferentes variedades de Alocasia, pero la más utilizada en decoración es la Wentii, que es más pequeña y tiene hojas jaspeadas con manchas blancas grisáceas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta planta no es la mejor elección si tienes mascotas, ya que es tóxica para los perros.

¿Cómo cuidar la Alocasia?

Para cultivar esta planta de interior con éxito, debes colocarla en una habitación muy bien iluminada, evitando los rayos del sol directos, ya que esto puede hacer que las hojas pierdan color o incluso sufran quemaduras. La temperatura ideal para la Alocasia es entre 18º C y 22º C, por lo que debes evitar el frío, ya que por debajo de 12º C puede perder sus hojas.

El riego es otro aspecto clave en el cuidado de la Alocasia. Debes regarla abundantemente en verano con agua sin cal y reducir el riego en invierno. Además, conviene pulverizar las hojas frecuentemente y quitar el polvo con un paño húmedo.

Aunque la Alocasia es una planta muy resistente, debes estar atento a algunos síntomas, como la caída de las hojas, manchas negras con borde amarillo, hojas con clorosis o telarañas finas en el envés, ya que podrían indicar la presencia de plagas o hongos. En estos casos, debes tomar medidas para acabar con ellas.

La Alocasia puede llegar a florecer en el exterior, aunque sus flores son olorosas y escasas, y no suelen ser muy visibles entre las hojas. Además, en algunos países se utiliza para la alimentación humana y animal debido a su alto contenido en proteínas y carbohidratos en forma de almidón, aunque debes tener en cuenta que contiene oxalatos de calcio que pueden resultar irritantes.

Para mantener tu Alocasia en perfecto estado, debes utilizar un sustrato ligero, bien drenado y mezclado con arena. La floración se produce principalmente en verano, aunque es muy escasa, y debes trasplantarla cada dos años aproximadamente a un recipiente mayor.

En definitiva, la Alocasia es una planta de interior perfecta para decorar tu hogar, que aportará un toque exótico y sofisticado a cualquier estancia. Sigue estos sencillos consejos para cuidarla y disfrutarás de su belleza durante mucho tiempo.