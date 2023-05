La secadora es un electrodoméstico más de nuestro hogar. Cada vez es más habitual ver las viviendas que hacen uso de ellas para secar casi cualquier prenda de ropa, por eso también necesitas conocer algunos trucos para aprovecharla al máximo.

En ocasiones uno de los mayores problemas que tenemos con la secadora es que la ropa puede oler un poco a humedad o que el tambor huele un poco fuerte. Si has notado que tu secadora no tiene el olor agradable que solía tener, no te preocupes, ¡hay una solución simple!

El truco de la esponja en la secadora

Un truco muy útil para hacer que tu secadora huela bien es empapar una esponja con agua y suavizante y ponerla en la secadora con la ropa.

La esponja con suavizante actúa como un ambientador natural y ayuda a eliminar los malos olores que puedan quedar en la secadora después de su uso. También proporciona un aroma agradable a la ropa, dejándola con una fragancia fresca y agradable.

Para utilizar este truco, empieza por empapar una esponja limpia y suave en agua. Luego, agrega unas gotas de suavizante de telas en la esponja y exprime el exceso de líquido para que no gotee. Coloca la esponja húmeda en la secadora con la ropa y deja que la máquina haga su trabajo.

Una vez que la secadora haya terminado su ciclo, retira la ropa y la esponja. Si la esponja está demasiado húmeda, déjala secar antes de volver a usarla. Repite el proceso cada vez que uses la secadora para mantener un olor fresco y agradable en tus prendas de vestir.

Además, este truco también es muy económico y fácil de hacer en casa. Solo necesitas una esponja y suavizante de telas, productos que puedes encontrar en cualquier supermercado.

Otros trucos para que tu secadora huela bien

Si no quieres complicarte haciendo el truco de la esponja también puedes comprar toallitas suavizantes especiales para secadora que dan olor y hacen que tu ropa salga siendo más fácil de planchar.

Por último, puedes optar por poner bolas de lana en el tambor de la secadora que evitan que evitan arrugas y facilitan el secado. Si quieres que además dejen buen olor en tu secadora lo que puedes hacer es, antes de meterlas en la secadora, rociarlas con un ambientador de textiles para que se empapen bien de su olor y dejen ese mismo aroma agradable durante el secado.