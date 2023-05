Que tu mascota es uno más de la familia es un hecho y por lo tanto su cuidado y limpieza es fundamentar para la salid de todos. Sin embargo, no todas las tareas de limpieza de tu mascota son agradables, sino que, entre ellas se encuentra la recogida de sus necesidades cuando salís de paseo con las bolsitas. Esta tarea no suele ser muy agradable pero es imprescindible. A veces, incluso se puede dar la situación de que no controlen y tengan un pequeño percance que termine por dejar el suelo de casa perdido.