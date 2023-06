El mantenimiento de un sistema de aire acondicionado es fundamental y eso incluye la limpieza de sus filtros. Esta es una tarea muy importante ya que puede mejorar la eficiencia del sistema y prevenir problemas a largo plazo.

No sólo eso, que tu aparato de aire acondicionado funcione correctamente es fundamental ya no sólo para que estés fresco en tu casa ahora que llegan los meses más calurosos del año si no también para mejorar la eficiencia energética de tu hogar y que a final de mes la factura de la luz no haga que te de un infarto. Así que saber cómo limpiar los filtros del aire acondicionado es fundamental si adquieres uno de estos aparatos.

Cómo limpiar los filtros del aire acondicionado

Aquí te proporcionamos un procedimiento sencillo para limpiar los filtros de tu aire acondicionado:

Desconecta el aire acondicionado: Antes de iniciar cualquier tipo de mantenimiento, es crucial desconectar el equipo para evitar riesgos de accidentes. Localiza y extrae el filtro: Generalmente, los filtros se ubican en la parte frontal del aire acondicionado, detrás de una rejilla de fácil acceso. Abre la rejilla y retira el filtro con cuidado para no dañarlo. Inspecciona el filtro: Una vez extraído, inspecciona el filtro para ver si está excesivamente sucio o dañado. Si está muy dañado, es posible que necesites reemplazarlo en lugar de limpiarlo. Limpia el filtro: Si el filtro está hecho de un material reutilizable (como la espuma), puedes limpiarlo con agua y un detergente suave. Asegúrate de enjuagarlo bien y de quitar todo el detergente. Si es un filtro de papel o fibra, utiliza una aspiradora para eliminar el polvo y la suciedad. Recuerda que estos filtros no deben mojarse. Deja secar el filtro: Después de limpiar el filtro, déjalo secar completamente antes de reinstalarlo. Esto puede llevar varias horas, así que asegúrate de hacerlo en un día en que no necesites usar el aire acondicionado. Reinstala el filtro: Una vez que el filtro esté completamente seco, puedes volver a colocarlo en su lugar. Asegúrate de que esté bien ajustado y de que la rejilla esté correctamente cerrada. Reconecta el aire acondicionado: Una vez que hayas terminado, reconecta el aire acondicionado y haz una prueba para asegurarte de que todo funciona correctamente.

Recuerda que la limpieza del filtro debe hacerse regularmente, especialmente durante los meses de mayor uso. Esta es una tarea sencilla que puede prolongar la vida útil de tu sistema de aire acondicionado y mejorar su eficiencia energética.