Las zapatillas Converse son muy populares en todo el mundo, incluyendo nuestro país. Esta línea de calzado deportivo ofrece una amplia gama de colores, estampados, alturas de corte, tejidos y opciones con o sin plataforma. Las posibilidades de combinación son prácticamente infinitas, pero sin duda alguna, las zapatillas blancas son las que más destacan.

Las Converse blancas se han convertido en un elemento básico en prácticamente todos los armarios en nuestro país. Esto se debe a su fácil combinación con cualquier estilo de vestir y a su comodidad. Sin embargo, si hay algo que podría considerarse como un inconveniente de estas zapatillas es que se ensucian con facilidad.

Al igual que ocurre con la mayoría de prendas de este color, con el tiempo tienden a perder su tonalidad debido a la suciedad acumulada en las calles y al desgaste provocado por el roce, entre otros factores. Esto les confiere un aspecto sucio y descuidado, adquiriendo tonos marrones o amarillentos.

Afortunadamente, existen numerosos productos disponibles para limpiar tus Converse. En este artículo, te presentaremos una opción: el tradicional jabón Beltrán. El procedimiento es sencillo: sumerge las zapatillas en agua, aplica el jabón en la superficie y frota con un cepillo. Luego, acláralas y déjalas secar al sol. El resultado será impecable.

Si no dispones de este jabón, no te preocupes. Existen otros productos igualmente eficaces que puedes utilizar. Una mezcla recurrente y popular en las redes sociales consiste en bicarbonato de sodio (o percarbonato de Mercadona), un poderoso blanqueador, junto con una cucharada de detergente para ropa. Aplica esta pasta con un cepillo de dientes y frota para eliminar la suciedad. A continuación, introduce las zapatillas en la lavadora (utilizando un programa corto, no es necesario más) y cuélgalas para que se sequen al sol.

El truco definitivo para limpiar las Converse blancas

Encontramos en TikTok el método más innovador y aparentemente efectivo para la limpieza de tus zapatillas. Después de aplicar la solución limpiadora y lavar tus Converse a conciencia, es crucial enjuagarlas meticulosamente para evitar la acumulación de residuos que puedan provocar decoloración. Según la cuenta @lavaderoconbombon, el truco consiste en envolver las zapatillas con papel de cocina blanco, como se muestra en el vídeo, para que absorba la suciedad.

Es fundamental evitar el uso de papel de colores o con diseños, ya que podrían transferirse a la tela. Una vez que las zapatillas se hayan secado al sol, retira cuidadosamente el papel higiénico y notarás cómo ha adquirido un tono amarillento al absorber el jabón y la suciedad.