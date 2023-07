Llegó el verano y con él la temporada de playa y piscina. Sin embargo, el constante uso y los cambios de temperatura pueden afectar negativamente a nuestros bañadores y bikinis favoritos. ¿Quieres aprender trucos caseros para mantenerlos en perfecto estado? En este artículo, te revelaremos todos los secretos para lavar y cuidar tus prendas de baño, para que luzcan como nuevas temporada tras temporada. ¡No querrás deshacerte de ellos prematuramente! Presta atención y toma nota de estos consejos infalibles para lavar tus bañadores y bikinis.

Cómo lavar los bañadores y bikinis para que duren años

El poder de la sal y el vinagre para fijar los colores

Antes de estrenar tu bikini o bañador, sumérgelos en agua con sal y un poco de vinagre. Este truco ayuda a fijar los colores, especialmente en prendas estampadas con tonos diferentes. Evitarás que se desvanezcan o se mezclen los colores, garantizando una apariencia impecable.

Lava siempre después de usar

Después de cada uso, es imprescindible lavar tu bañador o bikini con jabón neutro para eliminar la sal y el cloro. Un simple aclarado no es suficiente. Recuerda utilizar agua templada en abundancia para un enjuague completo.

Lavado en lavadora: una vez por semana es suficiente

No, no es necesario lavar el traje de baño en la lavadora todos los días. Una vez por semana es suficiente, siempre y cuando lo hayas lavado después de cada uso con jabón neutro. Utiliza una bolsa de algodón o una funda de almohada para protegerlo durante el lavado y selecciona un programa para prendas delicadas.

Cuida el escurrido del traje de baño

Evita retorcer el bañador después de lavarlo, ya que perderá su forma y elasticidad. En su lugar, colócalo entre dos toallas secas para absorber la humedad. Si lo prefieres, déjalo secar sin escurrir, ya que está diseñado para estar en constante contacto con el agua.

Secado al sol: precauciones necesarias

Si bien es común dejar secar al sol los trajes de baño, esto puede hacer que se endurezcan y envejezcan prematuramente. Lo ideal es secarlos a la sombra y del revés para preservar los estampados. Evita el uso de pinzas que puedan dejar marcas en el tejido. Asegúrate de que estén completamente secos antes de guardarlos para evitar malos olores, hongos o bacterias.

Dale un descanso a tu traje de baño

Aunque ames tu nuevo traje de baño, es importante darle un descanso ocasional. Siempre es recomendable tener un traje de repuesto para que el principal recupere su forma original en periodos de reposo, especialmente si es de lycra.

Prevenir es mejor que curar

Cuanto menos uses tu traje de baño, menos desgaste sufrirá. Si tienes planeado ir a un parque acuático o una exposición prolongada al sol, evita usar tu traje favorito. En su lugar, opta por aquellos hechos de poliéster, ya que son más resistentes que los de lycra.

¡Ni se te ocurra plancharlo!

Los bañadores y bikinis no deben ser planchados, ya que los materiales no están diseñados para soportar el calor directo de la plancha. Aunque pueda estar arrugado, no intentes alisarlo. Recuerda, una advertencia que debes tener en cuenta.

Almacenamiento adecuado al final de la temporada

Para conservar correctamente tu traje de baño, lávalo en la lavadora utilizando un programa para prendas delicadas. Deja que se seque al aire libre, lejos del sol directo, y guárdalo en una bolsa de tela dentro de una caja en un ambiente poco húmedo. Evita que esté en contacto con otras prendas para que tenga espacio para respirar. ¡Así estará impecable para el próximo año!

Con estos trucos "de madre", podrás mantener tus bikinis y bañadores en óptimas condiciones durante mucho tiempo. No olvides aplicarlos y disfruta de tus días de playa y piscina sin preocupaciones. ¡Tu ropa de baño lucirá radiante en cada ocasión!