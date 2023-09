Planchar es una de esas tareas domésticas que, a menudo, no es la favorita de muchas personas. Aunque hay quienes encuentran en el acto de planchar una especie de terapia o momento de relajación, para otros es una labor tediosa y evitable.

Y es que planchar puede ser una tarea que consume mucho tiempo, especialmente si se tiene una gran cantidad de ropa acumulada. En la vida moderna, donde cada minuto cuenta, dedicar tiempo a alisar cada prenda puede parecer una inversión poco eficiente. Aunque no lo parezca, planchar puede ser agotador. Estar de pie durante largos períodos, moviendo el brazo y aplicando presión sobre la ropa, puede resultar cansado, especialmente si se tiene que planchar una gran cantidad de prendas.

También hay gente que tiene miedo a estropear la ropa, especialmente si es delicada o costosa, y a fracasar porque aunque planchemos, los resultados no siempre son óptimos y las arrugas pueden seguir ahí.

Por todo ello, hoy en día, muchas prendas están diseñadas para ser "sin plancha" o "resistentes a las arrugas". Además, existen servicios de lavandería que ofrecen planchado, lo que puede hacer que muchas personas opten por evitar hacerlo ellas mismas. Si vives en un sitio en el que haga mucho calor, planchar no será una de tus primeras opciones ya que pasar un largo rato pasando más calor todavía no es que sea el top 1 de las labores del hogar.

Cómo no planchar

Por eso si eres de los que prefiere no planchar o es una de las tareas de tu casa que menos te gusta puedes probar una sencilla alternativa que hemos encontrado en el Tiktok de @rakidag que tiene casi 400.000 seguidores.

Raki nos propone crear un súper preparado que se elabora rapidísimo y pulverizar los tejidos con él. Eso sí, tendrás que usar una plancha “especial” que todo el mundo tiene y que no cuesta dinero: tu mano.

Este preparado no sólo plancha tus tejidos si no que los perfuma con tu olor favorito y hace de antiarrugas. Además, no mancha los tejidos, algo súper importante. Los ingredientes de este preparado son:

200 ml de agua destilada

100 ml de alcohol de 96º de las heridas (a Raki no le gusta el de 70 porque viene perfumado y no quiere mezclar los olores

dos tapones de perfumador

una puntillita de maizena que hace de secado rápido y de antimoho

Mezcla todo bien, ponlo en un perfumador y listo.