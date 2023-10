¿Has derramado algo en tu colchón y te preocupa cómo limpiar un colchón manchado? No estás solo. La limpieza del colchón es uno de los temas más buscados en el hogar, y no es de extrañar, ya que un colchón limpio no solo es esencial para un buen sueño, sino también para la salud. Por suerte, hoy te traemos un truco casero sencillo y económico para devolverle la vida a tu colchón.