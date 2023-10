A todos nos ha pasado: vamos a ponernos una prenda recién lavada y nos llevamos la desagradable sorpresa de que tiene una mancha de óxido. Esta escena sonará muy común para todas las personas que secan la ropa al aire en un tendedero, ya que suelen oxidarse con el tiempo. A otros les habrá ocurrido simplemente al apoyarse en alguna superficie con óxido. Sea como sea, existe una sencilla solución.

Antes de degradar esa prensa manchada a ropa de estar por casa, merece la pena probar este truco que ha compartido la influencer de limpieza "La Ordenatriz" en Instagram. Se trata de una manera muy sencilla, barata y ecológica que termina con estas manchas por completo.

Cómo eliminar las manchas de óxido

Para acabar con la mancha de óxido de forma eficaz solo necesitas dos ingredientes que seguro que tienes en casa: Limón y sal de mesa. El proceso no podría ser más simple.

Extiende la prenda, localiza el óxido y ponle un puñado de sal -no es necesario pasarse, con que cubra bien toda la mancha es suficiente-. Después, exprime un chorro de limón directamente encima de la sal. Ahora añade un poco más de sal y ya estaría lista la mezcla.

El próximo paso lleva un poco más de tiempo: hay que dejar la prenda al sol durante dos o tres horas. Cabe destacar que no es necesario frotar la mezcla, con dejarla reposar tal cual es suficiente.

Por último, lava la prenda en la lavadora como harías normalmente, con el resto de la colada, y al finalizar habrá desaparecido la mancha por completo

Se trata de un truco muy sencillo y eficaz con el que no tendrás que gastarte nada de dinero y, además, es ecológico, no genera residuos y no contamina nada, a diferencia de otros productos de limpieza compuestos a través de químicos. ¡Son todo ventajas!

Y por si alguno se lo estaba preguntando, funciona tanto en prendas de color como en ropa blanca.

Trucos de limpieza de “La Ordenatriz”

Bego, conocida en Instagram como @la_ordenatriz, acumula un millón de seguidores que ven a diario sus consejos de limpieza y organización. Sus vídeos son muy variados: van desde cómo mantener alejadas a las chinches de tu casa hasta cómo eliminar las manchas de tomate de la ropa, con remedios caseros al alcance de todo el mundo.

Si después de conocer cómo terminar con las manchas de óxido en la ropa quieres saber cómo eliminarlas de las superficies, mantente atento/a porque lo explicará próximamente. ¡No te lo pierdas!