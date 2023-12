En la búsqueda constante de métodos de limpieza eficientes y respetuosos con el medio ambiente, la piedra verde se ha convertido en una opción cada vez más popular y que podemos encontrar en más hogares debido a su versatilidad.

La piedra verde, conocida también como piedra de limpieza ecológica, es un producto de limpieza multifuncional que se destaca por su eficacia y respeto al medio ambiente. Su origen es natural, compuesta principalmente de arcilla verde, una sustancia conocida por sus propiedades absorbentes y desengrasantes. Esta arcilla se extrae directamente del suelo y se procesa para obtener una textura fina y suave.

Además de la arcilla verde, la piedra de limpieza puede contener otros ingredientes naturales como glicerina, que le otorga una consistencia más suave y facilita su aplicación. También suele incluir aceites esenciales, que aportan propiedades antibacterianas y dejan un aroma fresco y agradable tras la limpieza.

Dónde usa la piedra verde de limpieza

La piedra verde es extremadamente versátil, adecuada para una amplia gama de superficies. Puede usarse en cocinas para limpiar encimeras, hornos y fregaderos, eliminando grasa y suciedad sin dañar las superficies. En baños, es eficaz para quitar cal y manchas en sanitarios, grifos y azulejos. También es ideal para la limpieza de metales como el acero inoxidable, plata y cobre, restaurando su brillo sin rayarlos. La arcilla blanca limpieza limpia, pule y protege todo tipo de superficies de plata, cobre, cromo, acero inoxidable, estaño, aluminio, acrílico, vitrocerámica, alicatados, juntas de baldosas, etc. Gran limpiador de metales que además elimina cal, residuos originados por el agua, moho y óxido.

Para usar la piedra verde, simplemente humedece la esponja o paño, frota sobre la piedra y luego aplica sobre la superficie a limpiar, verás como la piedra en contacto co el agua se convierte en forma de gel. Su textura suave permite que se deslice fácilmente con la esponja, haciendo la limpieza más sencilla y efectiva. Eso sí, como siempre te decimos, te recomendamos que pruebes la piedra verde en una alguna zona no visible de la zona a tratar para comprobar que no causa ningún daño.

Beneficios de la piedra verde

Uno de los principales beneficios de la piedra verde es su carácter ecológico. Al estar compuesta de ingredientes naturales, es biodegradable y segura para el medio ambiente. Su eficacia en diferentes tipos de superficies la convierte en una solución todo en uno, reduciendo la necesidad de múltiples productos de limpieza.

Comparada con la arcilla blanca, otro popular agente de limpieza natural, la piedra verde ofrece una mayor capacidad desengrasante. Mientras que la arcilla blanca es excelente para superficies delicadas y para absorber manchas, la piedra verde es más efectiva para tratar suciedad más resistente y grasa, gracias a su composición única.

Dónde comprar la piedra verde de limpieza

La piedra verde más conocida es la Pierre Verte de Passat, que se puede comprar en casi cualquier superficie o a través de grandes distribuidoras online. Tiene un aroma a limón muy característico e incluye una esponja para limpiar todas las superficies de las que te hemos hablado.

El formato habitual de la piedra verdes es el de 200 gramos y su precio está alrededor de los 6 euros.

La piedra verde de limpieza es una excelente alternativa para quienes buscan una solución eficaz, versátil y respetuosa con el medio ambiente para la limpieza del hogar. Su capacidad para limpiar diferentes superficies y su composición natural la diferencian de otros productos, incluida la arcilla blanca, haciendo de ella una opción imprescindible en cualquier hogar. Con la piedra verde, se abre una puerta hacia una limpieza más sostenible y consciente.