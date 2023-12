En tus múltiples tareas de limpieza seguro que pasas muchas cosas por alto, es normal. No llegamos a todo y algo se queda por el camino pero seguro que no te has parado a pensar en cómo limpiar tus enchufes.

La limpieza de los enchufes es una tarea a menudo pasada por alto en el hogar, pero es esencial tanto por razones de seguridad como de mantenimiento. Los enchufes acumulan polvo, pelusa y otras partículas con el tiempo, lo que puede causar problemas de seguridad como cortocircuitos o incluso incendios. Además, la acumulación de suciedad puede disminuir la eficiencia de los enchufes y afectar la calidad de la conexión eléctrica. Te estamos hablando de la limpieza de la parte exterior de los enchufes, no de su limpieza interior que deberá correr a cargo de un profesional. Así que si quieres limpiar tus enchufes puedes seguir estos consejos que hemos encontrado en la cuenta de Instagram de Orden y Limpieza en Casa que cuenta con más de 300.000 seguidores. La recomendación de Alicia Iglesias, propietaria de esta cuenta, es que, en primer lugar limpiemos los enchufes con un cepillo especial para quitar el polvo y, a continuación, en un trapo limpio pongamos un poco de agua oxigenada y frotemos bien por la zona exterior del enchufe. Únete al canal de WhatsApp de INFORMACIÓN De esta forma y aplicando este método de forma habitual conseguiremos recuperar el blanco original de nuestros enchufes. Este método (el de la limpieza con agua oxigenada) también lo puedes aplicar en tus interruptores. Además, sobre estos interruptores puedes realizar una limpieza adicional, antes de usar el agua oxigenada, y limpiarlos con el borrador mágico. Si humedeces el borrador mágico y frotas sobre tus interruptores verás cómo las manchas desaparecen al instante. Cepillos para limpiar enchufes Sí, aunque no lo sepas, existen cepillos para limpiar enchufes y son muy útiles. Se trata de unos cepillos especiales diseñados para limpiar enchufes. Estos cepillos suelen tener cerdas suaves y un tamaño adecuado para acceder al interior del enchufe sin causar daños. A la hora de limpiar tus enchufes debes asegurarte de que el cepillo esté diseñado específicamente para la limpieza de enchufes. Debe ser lo suficientemente pequeño para entrar en el enchufe pero lo suficientemente grande para limpiar eficazmente. Utiliza el cepillo para limpiar suavemente el interior del enchufe. Las cerdas deben eliminar el polvo y las partículas sin rayar o dañar los componentes. Después de usar el cepillo, retira la suciedad que haya aparecido con un trapo suave. Puedes utilizar el cepillo regularmente, cada pocos meses, para mantener los enchufes limpios y funcionando correctamente. View this post on Instagram A post shared by Alicia Iglesias. Organizadora Profesional (@ordenylimpiezaencasa) Comprar cepillos para limpiar enchufes En Amazon hemos encontrado un enchufe para limpiar enchufes a un precio muy económico: 7,99 euros. Se trata de un cepillo que tiene un mango de plástico de color azul y sus cerdas están dispuestas en forma redonda. Tiene unas medidas de 10,4 x 5,3 x 4 cm y pesa 30 gramos. Para usarlo correctamente sólo tendrás que acercar tu cepillo al enchufe y girar suavemente las cerdas en la parte interior del enchufe para desprender la suciedad. Ya está no hay nada más que hacer, te llevará pocos segundos y lograrás mantener este espacio libre de suciedad. En conclusión, limpiar los enchufes es un aspecto importante del mantenimiento del hogar que no debe ser ignorado. No solo mejora la seguridad, reduciendo el riesgo de problemas eléctricos, sino que también asegura la eficiencia y longevidad de tus dispositivos eléctricos. Siguiendo estos pasos y utilizando las herramientas adecuadas, puedes asegurarte de que tus enchufes estén siempre limpios y seguros.