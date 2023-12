No más agujeros. Llegas a tu casa y te pones a colgar muebles, cuadros, relojes, una estantería… ¿y también las cortinas? No tienes por qué. Existen varios métodos para poder colgar tus cortinas sin tener que volver a hacer uso del taladro. No hará falta que vuelvas a hacer más agujeros para poder disfrutar de algo de intimidad o simplemente para decorar alguna estancia. Si te has decidido por la cortina en lugar de por los estores esta información te resultará muy interesante.